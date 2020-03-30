Corona virüsü sebebiyle birçok sınavın tarihi değişirken Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavları ilgili de bir duyuru geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavlarının 20 günlük süreçte internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

Anadolu Üniversitesi (AÖF) online sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Konuyla ilgili bilgilendirme yapan Anadolu Üniversitesi "Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır." açıklamasında bulundu. 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

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AÖF sorumluluk üniteleri neler olacak?

Sınavlara katılacak adayların sorumlu olacakları üniteler de yine bölüm bölüm Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşıldı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi sınav sorumluluk üniteleri adayların sınavlarda sorumlu oldukları alanları gösterecek.

AÖF SORUMLULUK ÜNİTELERİ İÇİN TIKLAYIN

AÖF sınavlarının internet tabanlı ortamda yapılacağı duyuruldu. Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim – öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır. Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir” denildi.