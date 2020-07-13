Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi pandemi süreci nedeniyle aldığı karar ile bu yıl yaz okulu açmayacağını duyurmuştu. Öğrenciler 3 ders sınavına girecek ve kalan derslerini bu şekilde verecekti. Öğrenciler bu duruma tepki gösterdi. Üniversite, gelen tepkiler üzerine aldığı karardan vazgeçti. Yeni kararda ise 3 ders sınavı kaldırıldı ve sadece yaz okulu uygulaması yapılacağı duyuruldu. Sosyal medya sitesi Twitter üzerinden binlerce mesaj yayınlayan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri yaz okulu nedeniyle geç mezun olacaklarını bu sebeple mağduriyet yaşayacaklarını söylediler ve 3 ders sınavının geri getirilmesini talep ettiler.

Anadolu Üniversitesi (AÖF) 3 ders sınavı yapılacak mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler, 3 ders sınavı ile erken mezun olma şanslarını yitirdiklerini ve yüksek lisans başvurularını da kaçıracaklarını belirtiyor. Öğrencilerin talebi geçen yıl olduğu gibi hem 3 ders sınavının yapılması hem de yaz okulu açılması.

Öğrenciler tepkili...

Geçtiğimiz yıl hem yaz okulu hem de 3 ders sınavını gerçekleştiren üniversite yönetimine bu defa da 3 ders sınavını isteyen öğrenciler tepki gösterdi. Özellikle erkenden diplomasını eline almak isteyen öğrenciler için avantajlı bir sınav olan 3 ders sınavının Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından iptal edilmesi binlerce kişinin mağdur olmasına sebebiyet verdi. Geçen sene AÖF yönetimi 3 ders sınavı ile yaz okulunu bir arada açmıştı. Erkenden diplomasını almak isteyenler hem yaz okuluna hem de 3 ders sınavına girerek okullarını erkenden tamamlamışlardı. Ancak 3 ders sınavının iptal edilmesi sonrasında öğrencilerin böyle bir imkanı bu sene için olmayacak.

Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu’nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır. Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.”



