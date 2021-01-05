Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in ve Türk vatandaşlığına geçmesiyle birlikte A Milli Basketbol Takımımızın yıldızı Shane Larkin'in kontratına ilişkin flaş bir iddia gündeme geldi. Ajansspor'un haberine göre Larkin'in Milli Takım forması giymek adına talep ettiği ücreti Anadolu Efes karşılaşyacak.

A Milli Basketbol Takımımızın formasını giymek adına görüşmeler sırasında bir ücret talebinde bulunan Larkin'in isteği, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun bütçesi nedeniyle karşılanamamış olarak aktarılırken bu ücretin, Anadolu Efes tarafından kontratına eklendiği belirtildi.

Buna göre geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'ten 2.5 milyon Dolar kazanan Larkin, Milli Takım için eklenen 750 bin Dolar'lık pay ile birlikte toplam yıllık 3 milyon 250 bin Dolar'dan Anadolu Efes ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Larkin'in sözleşmesinde NBA çıkış hakkı bulunurken yıldız oyuncunun NBA'e gitmesi durumunda Anadolu Efes'e 1.5 milyon Dolar ödeyeceği aktarıldı.

Shane Larkin, eleme maçlarıyla birlikte Milli Takım forması giymeye başlarken sürecin başında bu yöndeki isteğini ilk olarak FANATİK'e verdiği özel röportajda açıklamıştı.

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