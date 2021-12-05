Önceki gün Euroleague'de son şampiyon Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon finalde devirip, kupaya uzandığı Barcelona'ya 95- 93 kaybetti. Mücadeleye ise hakemler damgasını vurdu. Normal sürede eşitliğin bozulmamasıyla uzatma periyoduna gidilen maçta hakem üçlüsü Lamonica, Belosevic, Difallah, verdikleri kararlarla maçı takip edenlerin aklında soru işareti bıraktı. Uzatmada Shane Larkin’e verilen 5. faul sonrasında oyuncu maça devam edemezken, başantrenör Ergin Ataman ise iki teknik faulle oyundan atılan bir diğer isim oldu. Barcelona’nın başantrenörü Jasikevicius’un birçok tepkisi ve protestosuna kayıtsız kalan hakem üçlüsünün, uzatma periyodunda takdir hakkını da birçok kez deplasman ekibi lehine kullandığı gözler önüne serildi. Takımın yıldızı Shane Larkin, atıldığı faulün saçmalık olduğunu belirterek, "Pozisyonu izleyin ve bana nerede faul olduğunu söyleyin. Hiçbir şey yapmamışken adam elini kaldırdı ve hakem faul çaldı. Lütfen bana söyleyin, faul nerede?" dedi.

'Türkler'e karşı tutumları!'

Maçta iki teknik faulle atılan başantrenör Ergin Ataman’ın eşi Berna Ataman da "Uzatma bölümünde çaldıkları taraflı düdüklerle maçı Barcelona’ya verdiler! Yıllardır Türk sponsorlardan aldıkları dev bütçelerle ayakta kalan EuroLeague organizasyonu bir kez daha hakem Lamonica önderliğinde Türk kulüplerine karşı olan tutumunu sergiledi. Bu konuya tepkisini koyabilecek üst düzey spor yöneticileri, spor destekçilerini ve spor basınını ülkemiz sporuna destek çıkmaya davet ediyorum" yorumunu yaptı.