Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 3. sırada tamamlayan lacivert-beyazlı takım, ligi 6. basamakta bitiren Real Madrid ile Play-Off çeyrek finalinde kozlarını paylaştı. Seriye ev sahibi avantajıyla başlayan Anadolu Efes, İstanbul’da oynanan ve rakibine büyük üstünlük kurduğu 2 maçı sırasıyla 90-63 ve 91-68 kazandı. Madrid’de oynanan üçüncü ve dördüncü müsabakaları Real Madrid’in 80-76 ve 82-76 kazanması üzerine seri, 5. ve son maça uzadı.

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan son karşılaşmada Real Madrid’i 88-83 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve adını Final Four'a yazdırdı.

'Aç kapıyı Veysel efendi, Köln'e gidiyoruz!'

Anadolu Efesli oyuncular maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Lacivert-beyazlı taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından saha ortasında birbirlerine sarılarak Final Four'a kalmanın sevincini yaşadı. Başantrenör Ergin Ataman da tribüne giderek, sevincini maçı izleyen az sayıdaki sağlık çalışanıyla paylaştı. Maç sonu Anadolu Efes'in resmi twitter hesabından Final Four paylaşımı yapıldı, ''Aç kapıyı Veysel efendi, Köln'e gidiyoruz!'' notu düşüldü. Efes'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.