Turkish Airlines Euroleague 6. hafta maçında bu akşam 21:00’de başlayacak olan Panathinaikos Opap-Anadolu Efes maçı öncesi Mavi-Beyazlı ekipte Vasilije Micic'in karşılaşmada süre alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

Gazeteci George Zakkas'ın aktardığı bilgilere göre kafile ile beraber Atina'ya giden Micic'in karşılaşmada oynayıp oynamayacağı halen soru işareti. Ayrıca Anadolu Efes'te James Anderson, Doğuş Balbay ve Bryant Dunston'ın da maçta forma giymeme olasılıkları bulunuyor.





EuroLeague'e istediği gibi bir başlangıç yapamayan Anadolu Efes, Panathinaikos Opap maçında bu sezonki 2. galibiyetini arayacak.