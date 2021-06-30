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Anadolu Efes'te Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Kulübü, genç pivot Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı. Efes altyapısından yetişen 2,12 metre boyundaki Tarık, 2014’ten bu yana lacivert-beyazlı kulübün çeşitli yaş kategorilerindeki takımlarında forma giydi.

30 Haziran 2021, Çarşamba 20:46 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes'te Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Kulübü'nde, genç pivot Tarık Sezgün ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Tarık Sezgün. Yolun açık olsun" ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Efes altyapısından yetişen 2,12 metre boyundaki Tarık, 2014’ten bu yana lacivert-beyazlı kulübün çeşitli yaş kategorilerindeki takımlarında forma giydi.

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