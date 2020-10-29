Anadolu Efes'te Shane Larkin sezonu açıyor

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, deplasmanda oynanacak Olympiacos maçı ile bu sezon ilk kez sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

29 Ekim 2020, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes'te Shane Larkin sezonu açıyor

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncusu Shane Larkin, sezonu açıyor. Sakatlığı nedeniyle henüz bu sezon forma giyemeyen yıldız oyuncu, Olympiacos maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor. 

İstanbul'a gelen ve salı günü sağlık kontrolünden geçen Shane Larkin, Anadolu Efes'in 30 Ekim Cuma (yarın) günü Olympiacos ile oynayacağı mücadelede şans verilmesi halinde forma giyebilecek. 

Yıldız oyuncu, son iki EuroLeague sezonuna Efes formasıyla damga vurmuştu. 

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