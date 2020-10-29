Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes'in Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncusu Shane Larkin, sezonu açıyor. Sakatlığı nedeniyle henüz bu sezon forma giyemeyen yıldız oyuncu, Olympiacos maçıyla birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.
İstanbul'a gelen ve salı günü sağlık kontrolünden geçen Shane Larkin, Anadolu Efes'in 30 Ekim Cuma (yarın) günü Olympiacos ile oynayacağı mücadelede şans verilmesi halinde forma giyebilecek.
Yıldız oyuncu, son iki EuroLeague sezonuna Efes formasıyla damga vurmuştu.