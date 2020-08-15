Anadolu Efes'te yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois sağlık kontrolünden geçti. Lacivert-Beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020 - 2021 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiğimiz sağlık kontrolleri; Bryant Dunston, Adrien Moerman, James Anderson ve Rodrigue Beaubois ile devam etti. A Takım Masörümüz Barış Erdağı’nın gözetiminde Anadolu Sağlık Merkezi’nde yapılan sağlık kontrolünde dahiliye, efor, kulak-burun-boğaz, göz, genel cerrahi, kardiyoloji ve ortopedi muayeneleri ile kan tahlilleri sorunsuz bir biçimde tamamlanırken; Barış Erdağı kontrollerde oyuncularımız ile ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını söyledi" denildi.