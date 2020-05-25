Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, "Euroleague'nin bugün aldığı kararı değerlendiren Alper Yılmaz, "Bayram çok istediğimiz gibi geçmiyor. Bugün Euroleague'in son toplantısını yaptık. Bu ligin devam ettirilmesi çok kolay değildi. Seyahat kısıtlamalarının olduğu bu dönemde bu kadar farklı ülkeden takımı bir araya getirmek çok zor olurdu. Bu işi gerçekleştirmek gerçekten kolay değildi. Önümüzdeki sezonu riske atmamak adına böyle bir karar alındı. Euroleague Yönetimi önümüzdeki sezona sağlıklı başlamak istiyor" şeklinde konuştu.

Yönergeler açısından şampiyon ilan edilmemiz mümkün değil!

Liglerin şampiyonsuz olarak sona erdirilmesini değerlendiren Alper Yılmaz, "Biz oynamak istiyorduk. Şampiyon olacağımızın garantisi yoktu ancak bu işin sonucu sahada belirlenmeliydi." dedi ve ekledi:

"Lider olduğumuz ve çok yüksek hedeflerimizin olduğu bir sezonda bunların yaşanması üzüntü verici. Umarım bundan sonra kazananın sahada belirlendiği sezonlar yaşarız. Biz her sene şampiyon olmak istiyoruz. Bu sezon oluşturduğumuz kültür çok önemli. Bu kültür rakiplerimiz tarafından da takdir ediliyor. Bu sezon şampiyon olamamış olabiliriz ancak Anadolu Efes beğenilen ve takdir edilen bir kulüp. Keşke sonunu görebilseydik ancak yapılmış her iyi işin geri dönüşü olur. Biz bu sezon bir kültür oluşturduk. Bu yüzden emeklerimiz boşa gitmedi dedik. TBF yönergesine göre şampiyon takım play-off sonucunda belli oluyor. Yönergeler açısından şampiyon ilan edilmemiz mümkün değil."

Durumu kabullendik!

Alper Yılmaz, basketbolun bir kapalı alan sporu olduğunu söyledi ve bu sezonun bu şekilde sonlandırıldığını kabul ettiklerini belirtti. Anadolu Efes Genel Direktörü, "Biz her ligi oynamak isterdik ancak bu mümkün olmadı. Basketbol kapalı alanda oynanan ve temasa dayalı bir spor. Eğer gerekli koşulların oluşacağını düşünseydik ciddi başvurular yapardık. Maçların oynanabilmesi için yönergelerin oluşturulması lazım. Burada detayları belirleyebilmek çok kolay değil. Alınan karara saygı duyuyoruz. Durumu kabullendik." diye konuştu.

Larkin, Anadolu Efes'ten ayrılacak mı?

Son olarak Anadolu Efes'in ve Basektbol Milli Takımı'nın yıldızı Shane Larkin'in takımda kalıp kalmayacağına ilişkin konuşan Yılmaz, "Böyle bitmesini istemezdik. Sonuna kadar gidebilmek için mücadele ediyoruz. Umarım seneye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Larkin önümüzdeki sezon bizimle olacak. Şu anda devam edecek gibi gözüküyor. Larkin eğer maçların oynanmasına karar verilseydi gelip oynayacaktı. Şampiyon olacağımızın bir garantisi olmadığı için ekonomik kayıplarımızı hesaplamadık. Önümüzdeki sezon için planlamalarımızı yapıyoruz. Oyuncularımızla bir indirim konusunda anlaştık." diyerek sözlerini tamamladı. (Ajanssspor)