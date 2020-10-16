Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 4. maç döneminde deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'a 89-73 mağlup olurken başantrenör Ergin Ataman, maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öncelikle kendi takımını değerlendiren Ataman, "Bizim tarafımızda bakınca sadece bir oyun kurucumuz var ve o da bu gece çok kötü oynadı. Yani bu durumda hücumumuzu organize etmek, normal basketbolumuzu oynamak bizim için çok zor. Bu bizim tarafımızdaki durum" dedi.

Zalgiris konusunda da övgülerde bulunan başarılı koç, "Diğer tarafta ise gerçekten mükemmel oynayan bir Zalgiris takımı gördüm. Pek çok genç oyuncuyu beğendim. Çok sert, çok agresifler... Doğru basketbol oynadılar. Her top için savaştılar. Çok agresiftiler ki tebrik ederim. Sezon başında ilk 4 maçta gördüğüm itibariyle Zalgiris'in en iyi takım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.