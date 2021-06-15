Adrien Moerman, Anadolu Efes'e veda etti. Sözleşmesi sona eren Fransız basketbolcu, lacivert beyazlı takımdan ayrıldığını açıkladı.

Moerman, sosyal medya hesabından, “Bu üç yılda bizi ağırladığınız için teşekkürler İstanbul. Bu güzel ülkeden ayrıldık. Burada iyi insanlarla tanıştık ve bunları asla unutmayacağız. Sizleri çok özleyeceğiz. Belki bir gün tekrar görüşürüz.” ifadelerini paylaştı.

Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde geçen sezon 41 maça çıkan Moerman, 6 virgül 4 sayı ve 4 virgül 4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

Fransız uzun, Efes ile üç sezonda 1 Türk Hava Yolları Avrupa Ligi, 2 Süper Lig ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşamıştı.

Moerman, daha önce ülkemizde Banvit ve Darüşşafaka formaları da giymişti.