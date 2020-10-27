ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te A Takım kafilesinden bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur. Klinik şikayet gözlemlenmemiş, izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. A Takım kafilemizin Olympiacos maçı için rutin testleri bugün yapılacaktır."