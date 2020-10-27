Anadolu Efes'te 1 koronavirüs vakası

ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague'de boy gösteren Anadolu Efes, A Takım kafilesinden bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

27 Ekim 2020, Salı 18:44 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes'te 1 koronavirüs vakası

ING Basketbol Süper Ligi ve Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Anadolu Efes'te A Takım kafilesinden bir kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gerekli görülmesi üzerine A Takım kafilemizden bir kişiye yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif olmuştur. Klinik şikayet gözlemlenmemiş, izolasyon ve tedavi süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. A Takım kafilemizin Olympiacos maçı için rutin testleri bugün yapılacaktır."

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