Turkish Airlines EuroLeague Final Four’da Anadolu Efes, final karşılaşmasında Real Madrid'i 58-57 mağlup ederek üst üste 2. kez Euroleague şampiyonu oldu. Anadolu Efes'te Vasilije Micic 23 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken, Real Madrid'de Walter Tavares 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı. Final Four'un MVP'si olan ve tarihi başarıda başrol oynayan Sırp yıldız, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

4 sene önce ülkesi Sırbistan'da düzenlenen Final Four'da 3. olduğunu, bugün ise zafere uzandığını vurgulayan yıldız oyuncu, kendilerini destekleyen taraftarlarına teşekkür etti, ''Belgrad'da şampiyon olmak harika bir duygu. Çok mutluyum. Ailemi ve arkadaşlarımı gururlandırdım. Takım arkadaşlarımla beraber bir tarih yazdık. Bireysel ödüllerin hiçbir önemi yok. Takım olarak kazandıkların ise sonsuza kadar kalır. Buraya gelen herkese çok teşekkürler. Teşekkürler. Bir kez daha teşekkürler.'' dedi.







