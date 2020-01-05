Anadolu Efes’in rekortmen yıldızı Shane Larkin A Milli Takım’da!

Anadolu Efes’teki performansı ve Euroleague’deki rekorları kırmasıyla Türkiye’de yıldızlaşan Shane Larkin’i artık A Milli Takım formasıyla izleyeceğiz. Aslında geçen sezonun bitiminde Larkin’in adı Milli Takım’la anılmıştı ancak fazla gündem yaratmamıştı. Ta ki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aralık ayının ortasında, bir televizyon programında “Böyle başarılı bir basketbolcuyu Milli Takımımız’da da görmek isteriz. Milli Takımı da gayet iyi yere taşır” açıklamasıyla büyük yankı uyandırmış ve tüm gözler Larkin’e çevrilmişti.

İlk cevabını FANATİK’e vermişti

Ardından Larkin, güzel sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medya üzerinden ‘Teşekkür’ etmiş ve gündemin 1 numarası olan ABD’li basketbolcu ilk röportajı FANATİK vermişti. Röportajda herkesin cevabını merak ettiği ‘Milli Takım’da oynanmak istermisin’ sorusuna Larkin ‘Kesinlik evet’ diyerek bir kez daha Ay-Yıldızlı forma altında mücadele etmeye sıcak baktığının sinyalini vermişti.

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Başkan Türkoğlu da açıkladı

Yaşanan gelişmeler sonrası, Larkin’in Türk statüsüne geçişi hızlandırılmıştı. Dün ise ABD’li oyuncunun Milli Takım’da forma giymesi netlik kazandı. Milli Takım coachu Ufuk Sarıca’nın da sıcak baktığı Larkin’le ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Gerek ben gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. Dün menajeri Türkiye’ye geldi. Kendisiyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin’i Milli forma ile görürüz” ifadelerini kullandı.

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Türk pasaportu çıkartılıyor

Başarılı oyuncunun menaceriyle sadece ufak detayların görüşüleceği ardından da Shane Larkin’e Türk pasaportu çıkaralacağı belirtildi. Larkin’in, Haziran ayında olimpiyat elemesi oynayacak olan A Milli Takım kadrosunda yer alacağı, önümüzdeki sezondan itibaren de ligde de Türk statüsünde oynayabileceği ifade edildi.

Gökhan German