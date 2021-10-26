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Anadolu Efes’in rakibi Panathinaikos OPAP

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP’a konuk olacak.

26 Ekim 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes’in rakibi Panathinaikos OPAP

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP’a konuk olacak. Atina’da oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. İlk galibiyetini ligin 5. haftasında UNICS Kazan’ı 71-68 yenerek elde eden lacivert-beyazlı ekip ligde 15. sırada bulunuyor.

Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi 1 galibiyet alan Panathinaikos OPAP ise 16. basamakta yer alıyor.

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