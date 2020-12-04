Anadolu Efes’in konuğu Baskonia

Son iki maçtır deplasmanda sahaya çıkan Lacivert-Beyazlılar fire vermedi ve dış sahada üst üste 4 galibiyet aldı. Şimdi evine dönen Efes iç saha istatistiğini de iyileştirmek adına Baskonia karşısında galibiyet arayacak. Lacivert-Beyazlılar 1 maç eksiğiyle (Asvel) evinde oynadığı 4 maçta sadece Maccabi'yi 91-89 yenmeyi başardı, Zenit, Fenerbahçe ve Bayern Münih'e ise kaybetti. Efes 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile 7. sırada yer alırken İspanyol ekibi ise 5 galibiyet ve 5 mağlubiyet ile 10. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ile Baskonia Avrupa kupalarında bugüne kadar 21 kez karşılaşırken, Lacivert-Beyazlılar 12 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldı.