Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Play-Off çeyrek final serisi 4. maçında İspanya ekibi Real Madrid’e deplasmanda 82-76 yenildi, seri 2-2’ye geldi. Maça iyi başlayan Real Madrid, Carroll’ın 11 sayı ürettiği ilk 5 dakikada 17-0’lık üstünlük yakaladı ve çeyreği 19-13 önde bitirdi. İkinci periyoda 8-0’la başlayan Efes, soyunma odasına 47-36 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte Carroll ve Garuba’nın sayılarıyla toparlanan Real Madrid, 24. dakikada farkı 4’e indirdi: 51-55. Başantrenör Ergin Ataman’ın aldığı moladan sonra oyunun kontrolünü tekrar eline geçiren Anadolu Efes, 11-0’lık seri yakalayarak 27. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 51-66.

Serbest atışlar!

Lacivert-Beyazlılar, final periyoduna 9 sayılık avantajla (57-66) girdi. Dördüncü periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, Larkin’in 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı basketle 33. dakikada farkı 13 sayıya (59-72) çıkardı. Bu bölümden sonra basit hatalar yapan ve serbest atışlardan sadece 4 sayı bulabilen Anadolu Efes karşısında 23-4’lük seri yakalayan Real Madrid, salondan 82-76 galip ayrıldı. Serinin 5. ve son maçı 4 Mayıs Salı günü İstanbul’da oynanacak, kazanan takım Final-Four’a kalacak.