Sırbistan’ın Belgrad şehrinde, 21 Mayıs akşamı yapılan Turkish Airlines EuroLeague Final Four final maçında İspanya’nın Real Madrid takımını mağlup ederek üst üste ikinci kez EuroLeague şampiyonu olma başarısı gösteren Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya geldi.

Avrupa şampiyonluğunun ardından gerçekleşen bu ilk maça, Anadolu Efes taraftarları yoğun ilgi gösterirken Karşılaşma öncesinde düzenlenen törende Anadolu Efes'in ikinci EuroLeague şampiyonluğu için hazırlanan bayrak, Sinan Erdem Spor Salonu'na asıldı.

İki Avrupa şampiyonluğu tek bayrakta bütünleşti

Geçtiğimiz sezon kazanılan ilk EuroLeague şampiyonluğu bayrağının yerine asılan yeni bayrak, üst üste gelen iki tarihi başarıyı da kapsayan özel bir tasarımla hazırlandı. Böylece Anadolu Efes’in, hem 2020-2021 hem de 2021-2022 sezonlarındaki EuroLeague şampiyonlukları tek bayrakta bütünleşti.

Bayrak için yapılan törenin yanı sıra EuroLeague Şampiyonluk Kupası’nın da taraftarlarla buluşmasıyla Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki coşku ikiye katlandı.

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