Anadolu Efes’in erteleme maçlarının tarihleri belli oldu

Anadolu Efes’in ING Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko ve Darüşşafaka Tekfen ile oynayacağı erteleme maçlarının tarihleri belli oldu.

Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, ligin 29. haftasındaki Fenerbahçe Beko karşılaşmasını 7 Mayıs Cuma günü oynayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki mücadele saat 18.00’de başlayacak.

Anadolu Efes, 30. haftadaki Darüşşafaka Tekfen karşılaşmasını ise 9 Mayıs Pazar günü oynayacak. Saat 15.15’te başlayacak maç Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak.