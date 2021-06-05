Turkish Airlines EuroLeague’de; playoff serisinde Real Madrid’i, yarı finalde CSKA Moskova’yı, finalde de FC Barcelona’yı geçerek şampiyon olan Anadolu Efes’in hazırladığı bayraklar, gerekli izinlerin alınmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne asıldı.

Anadolu Efes bayrakları 10 gün boyunca İstanbul Boğazı’nda olacak

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan izinlerin ardından asılan Anadolu Efes bayrakları 10 gün boyunca İstanbul Boğazı’nda olacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü, taraftarlarını mutlu eden uygulamalara imza atmaya önümüzdeki günlerde de devam edecek.