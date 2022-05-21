Avrupa'nın dev kupası Turkish Airlines EuroLeague'de son şampiyon Anadolu Efes, finalde İspanyol devi Real Madrid'i devirerek, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Avrupa'nın 1 numarası olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Büyük bir coşku yaşayan tecrübeli başantrenör, EuroLeague'in İngilizce yayına Türkçe konuşarak, "Tüm Türk halkına armağan olsun. Şampiyon olduk. Tarih yazdık." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Şimdi Türkçe konuşacağım. Bu takım Türkiye'de kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eder. Tüm Türk halkına armağan olsun bu şampiyonluk Şampiyon olacağız dedik. Şampiyon olduk. Tarih yazdık. İşte Türk adamı budur!"

"Anadolu Efes olarak hep dik durduk"

Ergin Ataman, sonrasında ise şu açıklamaları yaptı:

"İnanılmazı başardık, çok gururluyuz. Türk halkına armağan ediyorum. Bu maçı izleyen herkes bizim bir kez daha şampiyon olmamızı bekliyordu. Çocuklar tarih yazdılar. Üst üste 2 kez şampiyon olmak ve inanılmaz 2 maç. Gerçekten çok mutluyuz. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Zor günler geçirdik ama biz hiçbir zaman karamsarlığa ve ümitsizliğe kapılmadık. Anadolu Efes olarak hep dik durduk. Bugünlere gelmek için ailece hep bugünleri düşündük. Bizim kötü giden sezonu çevireceğimizi zaten hep biliyorduk. Onların da güvenine çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ve Anadolu Efes Kulübü'ne çok büyük bir armağan getirdik"

"İnşallah Avrupa şampiyonu olacağız milli takımımızla"

Ergin Ataman, milli takım ile ilgili yöneltilen bir soruya şu cevabı verdi: "Önemli bir misyon daha var. Kaldı Avrupa şampiyonluğu Türk milli takımı ile. İnşallah onu da yapacağız. Türk halkı buna inansın. Burayı tamamladık biraz dinlenelim, Play-Off'ları oynayalım, biraz tatil yapalım inşallah eylül ayında da Avrupa şampiyonu olacağız milli takımımızla.

"Takımım, NBA takımı seviyesinde"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman Stark Arena'da düzenlenen basın toplantısında ise şu sözleri dile getirdi:

Real Madrid'in de iyi bir performans gösterdiğini dile getiren Ergin Ataman," Onlar adına üzgünüm. Son çeyrekte nasıl oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Finallerde hücum stratejileri çok da işlemez. Müthiş oyuncularım var. Kilitlenen anları çözebiliyoruz. Takımım, NBA takımı seviyesinde. Bu sezon NBA takımı gibi oynamadık ama önceki sezonlarda öyle oynadık. Hepsi bu" dedi.

"Türk spor adamlarını bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum"

Ergin Ataman, 2005'ten sonra Pini Gershon'un ardından Avrupa Ligi'nde üst üste şampiyonluk yaşayan ilk başantrenör olmasıyla ilgili yöneltilen bir soruya, "Müthiş bir duygu. Türk spor adamlarını bu şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum. Eminim ki bundan sonra birçok arkadaş bu seviyeye gelecektir. Bu hedeften sonra A Milli Takımı da çalıştıracağım. Hedefim, A Milli Takım 'la da madalya kazanmak. Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak. Şu anda ona konsantreyim" şeklinde cevap verdi.

"Gelecek sezon da Avrupa liginde şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracağız"

Gelecek sezon da Avrupa liginde şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını dile getiren Ataman, "Biz korkmuyoruz. Sahaya çıktığımız zaman korkarak ve maçın sonucunu düşünerek çıkmıyoruz. Hep pozitif düşünüyoruz ve bu önemli anlarda bu galibiyetler geliyor" diye konuştu.

"Tibor Pleiss mükemmel oynadı"

Tibor Pleiss'ın performansıyla ilgili konuşan Ergin Ataman, "Mükemmel oynadı. Çok iyi sezon geçirdi. Dörtlü Final'de müthiş bir performans ortaya koydu. Sistemimiz için çok önemli. Kendisine o güveni aşılıyoruz. Geçen sene Pleiss sakattı. Aynı güveni Sertaç Şanlı'ya da aşılamıştık. Sertaç'a 'neden ayrılıyorsun, ikinci olan takıma gidiyorsun?' dedim. Şimdi aklından neler geçiyor merak ediyorum. Dunston da ilerlemiş yaşına rağmen müthiş bir karakter otaya koydu" dedi.

"Masum insanlar hayatlarını kaybettiler"

Ergin Ataman, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla ilgili soruyu şu yanıtı verdi: "Çok üzüntü duyuyoruz. Savaş başladığında da bunu söylemiştim. Bu konuyla ilgili konuşan ilk kişi ben oldum belki. Bu, asla kabul edilemez. Türkiye'de yaşıyorum. Masum insanlar hayatlarını kaybettiler. Bu inanılmaz bir şey. 2022'deyiz. Bu çağda inanılacak bir şey değil. Spor dünyasındaki yaşananlar da kabul edilemez. Bu gerçekten berbat bir politika. İnşallah Covid-19'u yendiğimiz gibi bu konuyu da çözüme kavuştururuz."



