Anadolu Efes’in Avrupa’daki 632. maçı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 11. hafta maçında yarın İspanya’nın Real Madrid ekibini konuk edecek.

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 632. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 631 karşılaşmada 348 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde 384. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 191 galibiyet ve 192 yenilgi gördü.

Anadolu Efes, Real Madrid ile bugüne Avrupa kupalarında oynadığı 28 maçın 7’sini kazanırken, 21’inde mağlup oldu.

AA