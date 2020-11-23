Hem profesyonel hem de kişisel kullanıma yönelik, üstün kaliteli medikal kimyasal ve dezenfektan ürünleri üreten KONIX, EuroLeague tarafından dört kez 'Avrupa’nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı' seçilen Anadolu Efes Spor Kulübü ile birlikte basketbolseverler için pazarlama ve iletişim projeleri gerçekleştirmeye de devam edecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, hayata geçirilen partnerlik anlaşması ile ilgili, “Covid-19 salgının sürdüğü ve takım üyelerimizin ve çalışanlarımızın sağlığına en üst düzeyde dikkat ettiğimiz bugünlerde resmi hijyen partnerimiz olması, kulübümüz için çok değerli. Hem ev sahibi olduğumuz maçlarda Sinan Erdem Spor Salonu’nda hem de kulüp tesislerimizde ürünleri gerekli olan her yerde konumlandırmış durumdayız” açıklamasını yaptı.

“Anadolu Efes ailesinin sağlığının destekçisi olmak bizi çok mutlu edecek”

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün sağlıklı ve güvenli bir sezon geçirmesini hedeflediklerini söyleyen sponsor firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Kayabaş ise şu bilgileri verdi:

“Anadolu Efes Spor Kulübü’ne ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu ve kulüp tesislerinin kişisel ve yüzey dezenfektanı ihtiyaçlarını karşılayarak; kulüp yöneticilerinin, teknik kadronun, basketbolcularımızın ve kulüp çalışanlarının sağlığının yanında olmaktan büyük mutluluk duyacağız.

Geçtiğimiz bu zorlu dönemde insanların sağlıkla ve güvenle kalabilmesi için tüketicisinin her daim yanında olan bir marka olarak, sporun birleştirici ve mutlu edici gücüne inanıyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü, 44 yıllık mazisi ile 7’den 70’e Türk milletinin sevgisini kazanmış, Türk basketbolunun en değerli kulüplerinden bir tanesi."

İSTANBUL (İHA)