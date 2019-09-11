Tahincioğlu Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe’yi devirerek mutlu sona ulaşan Anadolu Efes, Euroleague’de ise ilk kez finale çıkmış, ancak CSKA Moskova’ya kaybedince 2. olmuştu. Ergin Ataman önderliğindeki Efes, yeni sezon için de takviyelerini sürdürüyor. 4 numara pozisyonuna Alec Peters’i transfer eden Lacivert-Beyazlılar, aynı pozisyonda oynayan Moerman sakatlanınca takviye çalışmalarına başlamıştı.

Efes daha önce NBA’de Washington Wizards ile İndiana Pacers, Euroleague’de ise Panathinaikos’un ardından Barcelona forması giyen Chris Singleton’u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada 2,06 boyundaki 30 yaşındaki ABD’li oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Singleton geçen sezon Barça’da 35 Euroleague maçında 8 sayı, 4.4 ribaunt ortalaması ile oynadı.