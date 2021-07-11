Medikal kimyasal ürünler markası KONIX, önümüzdeki sezon da Anadolu Efes’e Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçları ve kulüp tesisleri için kişisel ve yüzey dezenfektanı desteği sağlayacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü yöneticileri, antrenörleri, oyuncuları ve çalışanlarının sağlık açısından sorunsuz bir sezon yaşamaları için destek veren KONIX, ayrıca Anadolu Efes maçlarının seyircili oynanması halinde basketbolseverlerin sağlığını korumak adına da çalışmalar yürütecek.

Ayrıca KONIX, Anadolu Efes Fan Club üyeleri için Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden özel indirim kampanyalarını hayata geçirmeyi de sürdürecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü ve KONIX, 2021 – 2022 sezonu için de basketbolseverlere önemli bir mesaj veriyor: “Her işin başı sağlık, sağlığın başı Hijyen”



