Euroleague’de bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Anadolu Efes salı günü deplasmanda CSKA Moskova’yı yenerek liderliğini sürdürdü. Üç maçlık Real Madrid, Kızılyıldız ve CSKA deplasman serisinden 3’te 3 yaparak çıkan Lacivert Beyazlılar evinde Zalgiris engelini de aşarak avantajını korumak istiyor. Ergin Ataman ve öğrencilerinin bir diğer hedefi de 8 maçlık galibiyet serisini 9. maça taşımak. Önceki 8 karşılaşmalık seriyi CSKA Moskova’dan aldıkları mağlubiyetle devam ettirememişlerdi.

ANAHTAR İSTATİSTİKLER

- Euroleague’de bu sezon 9 iç saha galibiyeti bulunan Anadolu Efes bunların 6’sında 90 sayı ve üzerinde skor üretti.

- Anadolu Efes Euroleague’de bu sezon çıktığı 23 maçın sadece 3’ünde mağlup oldu, 20 galibiyet aldı.

- Zalgiris Euroleague’de çıktığı 11 deplasmanın 7’sinde mağlup oldu.

- İki ekip arasında 17 Aralık’ta oynanan maç Anadolu Efes’in 74-68 üstünlüğüyle geçilmişti.

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Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz heyecan dolu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı Anadolu Efes’in karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM BASKETBOL EDİTÖRÜ CAN ÖZAY’IN YORUMU

Anadolu Efes, Moskova deplasmanında da CSKA’yı mağlup ederek çok önemli bir başarıya imza attı. Bir sezonda CSKA, Barcelona ve Real Madrid deplasmanlarından galibiyet çıkarmayı başardı. Maccabi Tel Aviv dışında da çok zorlu bir deplasman maçı kalmadı. Fakat İstanbul’da oynanan CSKA maçı gibi maç son ana kadar iki tarafa göz kırptı. Stres seviyesi yüksek maçta Larkin ve Micic kritik yerlerde önemli sorumluluklar alarak takımı galibiyete taşıdı. Her şeye rağmen savunmada Mike James’i savunmada zorlandılar. Ayrıca pota altında Dunston’ı aradılar fakat Dunston’ın gelecek hafta dönme ihtimali bulunduğunu da belirtelim.

Zalgiris Kaunas ise kesinlikle yükselen bir form grafiği içerisinde. Olympiacos maçında da oldukça net bir galibiyet aldılar. Fakat Anadolu Efes bu form grafiyle beraber karşımıza almak çok güç. Anadolu Efes’in 82.5’in üzerinde skor üreteceğini düşünüyorum.



