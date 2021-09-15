Anadolu Efes, yeni sezon kadrosunu ve formalarını tanıttı

Tüm oyuncuların yanı sıra Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden yayınlanan kampanyaya katılan Anadolu Efes Fan Club üyelerinin ve sosyal medya üzerinden yayınlanan kampanyaya katılan basketbolseverlerin de yer aldığı etkinlikte Anadolu Efes’in yeni sezon fotoğrafları, Mehmet Turgut ve Fethi Karaduman tarafından çekildi.

Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri’nde oluşturulan 20’nin üzerinden sette toplamda 25.000 karenin üzerinde fotoğraf ve video çekimi yapıldı.

Kulüp partnerlerinin de özel çekimler yaptığı organizasyonda görüşlerini belirten Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman ve oyuncular, yeni sezon hazırlıklarında sona geldiklerini ve sezona çok motive şekilde başlayacaklarını belirttiler.

Turkish Airlines EuroLeague’deki ilk maçında 30 Eylül 2021’de Real Madrid’e konuk olacak Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk maçında ise Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket’i ağırlayacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün 2021 – 2022 kadrosu ise şu isimlerden oluşacak:

4- Doğuş Balbay (Kaptan)

0 – Shane Larkin

1- Rodrigue Beaubois

2- Chris Singleton

3- Yiğitcan Saybir

8- Tolga Geçim

10 – Ömercan İlyasoğlu

11 – Erten Gazi

18 – Adrien Moerman

19 – Buğrahan Tuncer

21- Tibor Pleiss

22- Vasilije Micic

23 – James Anderson

33 – Filip Petrusev

42 – Bryant Dunston

44 – Krunoslav Simon

Baş Antrenör: Ergin Ataman

Yardımcı Antrenörler: Yakup Sekizkök, Tomislav Mijatovic ve Cenk Yıldırım