Anadolu Efes yarın AX Armani Exchange Milan’a konuk olacak

Lige kötü bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Geçen sezonun şampiyonu, Real Madrid’e deplasmanda 82-69, evinde de CSKA Moskova’ya ise 100-96 mağlup oldu. Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde de LDLC ASVEL’e 75-73 yenildi.

Lacivert-beyazlı ekibin yarınki rakibi AX Armani Exchange Milan ise sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 3 maçını kazanmayı başardı.