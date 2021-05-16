Anadolu Efes yarı finalde

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final serisinin ikinci maçında Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'a konuk oldu. Lacivert-beyazlılar sahadan 83-67 galip ayrılarak seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükselen taraf oldu.

SALON: Şahinbey

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı

EMPERA HALI GAZİANTEP BASKETBOL: Can Uğur Öğüt 2, Hayes 18, Tomas, Kelly 4, Jaiteh 25, Alp Karahan, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Aydın Hacıyeva 5, Metehan Akyel 7, Muhammet Doğan Şenli

ANADOLU EFES: Beaubois 13, Simon 13, Singleton 8, Sertaç Şanlı 4, Micic 10, Larkin 14, Yiğitcan Saybir 2, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Buğrahan Tuncer, Pleiss 16, Ertan Gazi 3

1. PERİYOT:16-16

DEVRE: 23-38

3. PERİYOT: 44-56

İSTANBUL, (DHA)