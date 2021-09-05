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Anadolu Efes ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Brock Motum, Monaco'da

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ve Galatasaray formaları giyen Brock Motum, Monaco'ya transfer olarak EuroLeague'e geri döndü.

05 Eylül 2021, Pazar 15:14 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes ve Galatasaray'ın eski oyuncusu Brock Motum, Monaco'da

Türkiye'de 2017-19 yılları arasında Anadolu Efes ve geçtiğimiz sezon Galatasaray formaları giyen Brock Motum, Monaco'ya transfer oldu. Monaco'ya transfer olan Motum, böylece 2015-20 yılları arasında forma giydiği EuroLeague'e de geri döndü. 

EuroLeague'de daha önce Zalgiris, Anadolu Efes ve Valencia formalarıyla mücadele eden 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezona Galatasaray formasıyla başlamıştı. Avusturalyalı uzun sezonun son bölümünde ise takımdan ayrılarak Fransız ekibi Nanterre'e transfer olmuştu. 


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