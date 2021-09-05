Türkiye'de 2017-19 yılları arasında Anadolu Efes ve geçtiğimiz sezon Galatasaray formaları giyen Brock Motum, Monaco'ya transfer oldu. Monaco'ya transfer olan Motum, böylece 2015-20 yılları arasında forma giydiği EuroLeague'e de geri döndü.

EuroLeague'de daha önce Zalgiris, Anadolu Efes ve Valencia formalarıyla mücadele eden 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezona Galatasaray formasıyla başlamıştı. Avusturalyalı uzun sezonun son bölümünde ise takımdan ayrılarak Fransız ekibi Nanterre'e transfer olmuştu.



