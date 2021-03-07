Euroleague'de çift maçlı haftada Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko fire vermedi. İki maçını da deplasmanda oynayan Sarı-Lacivertliler ise normal sezonun bitimine 5 hafta kala Play-Off yolunda kârlı galibiyetler aldı.

Önce Milano karşısında heyecanı yüksek bir zafere uzanan Kanarya önceki gün de Fransa'da Asvel'e geçit vermedi. İlk yarıda rahat yendiği rakibi bu kez temsilcimizi zorlasa da heyecanı yüksek mücadelede galibiyet (90-86) Fenerbahçe'nin oldu. Efes ise Valencia ve CSKA Moskova karşısında rövanş aldı.



