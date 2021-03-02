Anadolu Efes - Valencia Basket canlı

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 27. hafta maçında İspanya’nın Valencia Basket takımını konuk ediyor. EuroLeague’in 26. haftasında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 106-74 mağlup etmiş, Valencia Basket ise Rusya’nın Zenit St Petersburg takımını deplasmanda 91-62 yenmişti. EuroLeague'de bir maçı eksik olan Anadolu Efes, 15 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligde 14 galibiyet ve 12 yenilgi yaşayan Valencia Basket ise 9. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya’da oynanan maçı Valencia Basket 76-74 kazanmıştı.

CANLI ANLATIM

Valencia Basket karşılaşmaya Sastre, Derrick Williams, Dubljevic ve Van Rossom'dan bulduğu dış şut isabetleri ile etkili başladı. 10-0'lık seri yakalayan Valencia, 4:33 kala Bojan Dubljevic'in basketiyle skoru 6-16 yaptı. Sonrasında pota altında Sertaç ve Moerman ile rakibine karşılık veren temsilcimiz, 1:05 kala skoru 15-19'a getirdi. Efes, Sertaç ile farkı 3 sayıya kadar indirse de Tobey'nin son saniye basketiyle ilk çeyrek 18-23 sona erdi.

İLK ÇEYREK SONUCU: 18-23

Anadolu Efes, ikinci çeyreğe de Sertaç Şanlı'nın etkili oyunuyla başladı. Sertaç'ın üst üste üçlükleri ile 8:05 kala temsilcimiz, 28-25'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Dubljevic ve Prepelic ile etkili olan Valencia, 6:17 kala 30-30'u yakaladı. 4:29 kala da konuk ekip, Dubljevic'in sayısıyla 33-35'lik üstünlüğü elde etti. Fakat son bölümde Micic'i devreye sokan temsilcimiz, ilk yarıyı 46-40'lık skorla önde tamamlamayı başardı.

İLK YARI SONUCU: 46-40

İlk yarıda en skorer Sertaç

Karşılaşmanın ilk yarısının en skorer ismi, milli oyuncumuz Sertaç Şanlı oldu. Sertaç, 13 sayı üretirken 2 top çalma, 1 ribaunt, 1 asist katkısı da verdi.

Temsilcimizde Micic de 9 sayıyla oynarken Valencia'nın en skoreri ise yine 9 sayıyla Dubljevic oldu.

Valencia, Dubljevic ve Derrick Williams'ın sayılarıyla üçüncü çeyreğe etkili başladı ve 7:33 kala 46-47'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında Simon ve Larkin ile etkili olan temsilcimiz, yeniden üstünlüğü ele getirirken 2:14 kala Tobey'nin üçlüğü ile skor 61-58'e geldi. Fakat sonrasında yeniden Sertaç'ın devreye girmesiyle fark yaratan Anadolu Efes, milli oyuncumuzun son saniye üçlüğüyle üçüncü çeyreği 68-58 önde kapattı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 68-58

-

Efes, İstanbul’da geçit vermiyor!

Anadolu Efes ile Valencia Avrupa kupalarında bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 8 karşılaşmada Efes, 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz, İspanyol temsilcisi ile İstanbul’da oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Avrupa kupalarında 712., EuroLeague'de 464. maç

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 712. maçına çıkacak. Lacivert Beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 711 karşılaşmada 403 galibiyet ve 308 yenilgi yaşadı. Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'de ise 464. maçını yapacak. Temsilcimiz, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 463 karşılaşmada 246 galibiyet alırken, 217 kez salondan mağlup ayrıldı.