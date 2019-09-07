Sportif başarıları gibi kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile de ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague ve EuroCup’tan toplam 40 takımın projelerinin değerlendirildiği One Team Ödülleri’nde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Projeye 16 özel sporcu katıldı

Ülkemize One Team Altın Ödülü kazandıran proje ise Anadolu Efes Spor Kulübü ve Özel Olimpiyatlar Türkiye iş birliğinde gerçekleştirildi. Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin de destek verdiği projeye 15-22 yaş aralığındaki 16 özel sporcu katıldı.

Katılımcıların kişisel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılarda bulunan ve 8 hafta süren çalışmalar ise Beylikdüzü Aydın Örs Spor Salonu’nda yapıldı. Anadolu Efes Spor Kulübü One Team Elçisi Sertaç Şanlı’nın da özel sporcular ile bir araya geldiği projede iletişim kurma, sosyalleşme, takım çalışması, paylaşma ve spor yapma alışkanlığı kazanma gibi konularda eğitimler verildi.

One Team projesinin eğitmenliklerini ise Anadolu Spor Kulübü One Team antrenörleri ile birlikte Özel Olimpiyatlar Türkiye ve Beylikdüzü Belediyesi’nin uzman antrenörleri yaptı.

“Özel sporcuların hayatlarına dokunabildiğimiz için çok mutluyuz”

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz ise One Team projeleri ve kazandıkları altın ödül ile ilgili duygularını şu şekilde ifade etti:

“Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Turkish Airlines EuroLeague’in kurumsal sosyal sorumluluk programı One Team’in bir parçası olmaktan ve her yıl katılımcıların hayatına dokunmaktan dolayı çok mutluyuz. Bugüne kadar pek çok katılımcının gelişimine katkıda bulunduk.

Tarihimizde ilk defa One Team Ödülü kazanmaktan dolayı da gururluyuz. Çünkü Türkiye’ye EuroLeague organizasyonu içerisinde çok önemli bir yere sahip olan bir ödül daha kazandırmış olduk. Bu sebeple One Team projemize katkı sağlayan Özel Olimpiyatlar Türkiye başta olmak üzere Beylikdüzü Belediyesi’ne, Türkiye Spor Yazarları Derneği’ne ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.

Ayrıca kulübümüz ile birlikte One Team Ödülleri’nde Bronz Ödül kazanan Tofaş Spor Kulübü’nü de tebrik ediyoruz.”

Anadolu Efes Spor Kulübü, sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun farklı kesimlerinin hayatlarına destek olmaya 2019 – 2020 sezonu ve sonraki sezonlarda da devam edecek.