Anadolu Efesli basketbolcu Shane Larkin, A Milli Takımın formasını ilk kez 2022 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde Hırvatistan ve Hollanda maçlarında giydi.

Amerikan asıllı basketbolcu, milli formayı giydiği için artık ING Basketbol Süper Ligi‘nde de Anadolu Efes‘in kadrosunda Türk oyuncu lisansı ile yer alabilecek. Larkin için Basketbol Süper Ligi lisansı çıkarıldı.

Anadolu Efes Shane Larkin'i 26 Temmuz 2018'de kadrosuna katmıştı. Yıldız oyuncunun bu yıl içinde sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş talebi 6 Şubat 2020 tarihinde kabul edilmişti.

Milli oyuncu 13 Şubat 2020'de Türk nüfus cüzdanını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun elinden almıştı. (TRT Spor)