Anadolu Efes-Real Madrid maçına Chris Singleton damga vurdu!

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında sahasında Real Madrid'i 88-83 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-2 öne geçti ve adını Final Four'a yazdırdı. Anadolu Efes’te Chris Singleton, karşılaşmada gösterdiği başarılı performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

ABD’li oyuncu, 26 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, ayrıca 8 de ribaund alma başarısı gösterdi.