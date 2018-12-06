Turkish Airlines EuroLeague'de 11. hafta maçında son 5 maçını kazanan ve bu sezon sadece 2 mağlubiyeti bulunan temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Avrupa Ligi tarafından "haftanın maçı" olarak seçilen karşılaşma'da Anadolu Efes rakibini yenerek serisini sürdürmek istiyor.

Anadolu Efes - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Aralık Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadele beIN Sports 4’ten naklen yayımlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde iki takımın da sekizer galibiyet ve ikişer mağlubiyeti bulunurken, Anadolu Efes averajla Real Madrid’in gerisinde 4. sırada yer alıyor.

Avrupa’daki 632. maçı

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 632. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 631 karşılaşmada 348 galibiyet ve 283 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi’nde 384. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda 191 galibiyet ve 192 yenilgi gördü. Anadolu Efes, Real Madrid ile bugüne Avrupa kupalarında oynadığı 28 maçın 7’sini kazanırken, 21’inde mağlup oldu.

Anadolu Efes iç saha avantajını kullanarak kazanmak istiyor

THY EuroLeague’in 11. haftasında İspanya temsilcisi Real Madrid’i konuk edecek Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, ev sahibi avantajını kullanarak maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, kazanmak için tüm enerjilerini ortaya koyacaklarını belirterek, "Real Madrid karşısında taraftarımızın da yaratacağı iç saha atmosferi ile birlikte galip gelmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız." dedi.

Zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını kaydeden Ataman, "Real Madrid takımı özellikle hücumda Facundo Campazzo ve Jaycee Carroll’ı çok etkili kullanıyor. Pota altında da Walter Tavares, Gustavo Ayon ve Anthony Randolph gibi fizik gücü yüksek oyuncuları var." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı oyuncu James Anderson ise iç sahadaki iyi performanslarını sürdürmek için maça çıkacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Real Madrid de bizim gibi sekiz galibiyete sahip. Biz de bu maçı kazanarak, galibiyet sayısı olarak sıralamada onların üzerine çıkmak istiyoruz. Ama tabii ki kolay olmayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde son maçımızı kaybettik. Şimdi yeni bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Taraftarlarımızın salonu doldurup bizi desteklemelerini ve yeni bir zafer için motive etmelerini bekliyoruz."