Anadolu Efes Real Madrid karşısında büyük fırsat tepti

Euroleague son 8 eşleşmesi 3'üncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid’e 80-76 mağlup oldu. Bu sonuçla seride ilk mağlubiyetini alan Anadolu Efes, eşleşmede 2-1 önde bulunuyor. Maçın ilk çeyreği 15-15 eşitlikle sonuçlandı. 2'nci periyotta maça ağırlığını koymaya başlayan Efes, ilk yarıyı 38-28 önde kapattı. 3'üncü çeyrekte iki takım da hücumda etkili performans sergilerken, karar çeyreğine Anadolu Efes, 58-48 önde girdi. Mücadelenin bitimine 5 dakika kala 74-61 öne geçen Anadolu Efes, bu dakikanın ardından sadece 2 sayı buldu ve rakibine 80-76 mağlup oldu.

Diğer maç yarın...

Bu skorun ardından Anadolu Efes, seride ilk mağlubiyetini aldı. 4'üncü maç öncesi seride 2-1 önde olan Efes, yarın oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak