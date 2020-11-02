Anadolu Efes rahat kazandı

ING Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Büyükçekmece Basketbol’u 98-79 mağlup etti. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Pleiss’ın 9 sayıyla etkili olduğu ilk 5 dakikayı 17-8 önde geçti. Anadolu Efes, 8. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 25-14. Geri kalan bölümde de Moerman ile hücum ve savunmada etkili olmaya devam eden Anadolu Efes, ilk periyodu 31-17 üstün tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta, 14. dakikaya Anadolu Efes’in 38-26 üstünlüğüyle girildi. Anadolu Efes, çeyreğin kalan bölümünde hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ilk yarıyı 56-40 önde kapattı. Lacivert-Beyazlı ekip, ikinci yarıya da iyi başladı ve 24. dakikada farkı 22’ye (69-47) çıkardı. Sonrasında 11-0’lık seri yakalayan Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada farkı 11’e indirdi: 69-58. Anadolu Efes, üçüncü periyodu 79-64 üstün tamamladı. Son çeyrekte oyunun kontrolünü elinde bulunduran Anadolu Efes, karşılaşmayı 98-79 kazandı.



