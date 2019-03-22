Anadolu Efes, Play-Off'ta saha avantajını garantiledi
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde Buducnost'u 91-84 mağlup eden temsilcimiz Anadolu Efes, rakibi Barcelona'nın da Bayern Münih'e mağlup olması sonucunda Play-Off'ta saha avantajını getiren 4. sırayı garantiledi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Buducnost'u 91-84 mağlup etti.
Temsilcimizin rakiplerinden Barcelona Lassa, Bayern Münih'e 73-71 mağlup olunca Anadolu Efes, 4. sırayı almayı garantiledi.
Sıralamada 4. sıradan aşağı düşmemeyi garantileyen Anadolu Efes, Play-Off'larda ev sahibi avantajına sahip olacak.