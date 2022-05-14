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Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka serisinin üçüncü maçı ertelendi

1-1'lik eşitlikle üçüncü maça taşınan Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka Basketbol Süper Ligi Play-Off serisinin üçüncü maçının ertelendiği açıklandı.

14 Mayıs 2022, Cumartesi 13:36 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka serisinin üçüncü maçı ertelendi

Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşısında aldığı galibiyetle Basketbol Süper Ligi Play-Off serisini 1-1'e getirmişti. Serinin üçüncü maçı, Anadolu Efes'in EuroLeague Final Four takvimi nedeniyle ertelendi. 

İstanbul'da oynanacak çeyrek final serisi üçüncü maçı, Anadolu Efes'in EuroLeague Final Four karşılaşmalarının tamamlanması sonrası gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın oynanacağı tarih, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından belirlenecek. 

Anadolu Efes, EuroLeague Final Four'da 19 Mayıs'ta Olympiacos ile karşı karşıya gelecek.

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