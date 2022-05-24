Anadolu Efes – Pınar Karşıyaka maçı iddaa oranları

Anadolu Efes, ikinci kez üst üste aldığı Euroleague şampiyonluğunun ardından ING Basketbol Süper Ligi’nde çeyrek final serisine geri dönüyor! Seride bulunan 1-1’lik eşitliğe her iki takım da kendi salonlarındaki maçları kazanarak ulaştı.

Bugün oynanacak serinin son karşılaşmasında kazanan takım üst tura yükselip yarı final serisinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Euroleague Final Four’da da olduğu gibi Micic ve Larkin önderliğinde bir oyun sergileyen Anadolu Efes, yine aynı şekilde parkede olacak. Eşleşmenin diğer tarafı olan Pınar Karşıyaka ise son maçta seriyi beraberliğe getirecek galibiyete ulaşıp tur umutlarını sürdürmüştü. Bugün de bir sürpriz daha yapmak için parkede olacakları.

ANADOLU EFES - PINAR KARŞIYAKA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Bu sezon 4 kez karşı karşıya gelen Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, parkeden ikişer galibiyetle ayrıldı.

- İki takım arasında oynanan 4 maçın tamamında 150 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM YAZARI DORUK BOYACI’NIN YORUMU

Üst üste ikinci Euroleague şampiyonluğunu elde eden Anadolu Efes, ülkeye geri döndü ve 1-1'de kalan Pınar Karşıyaka serisinin son maçını oynayacaklar. İzmir ekibinin kendi salonunda gösterdiği performans oldukça iyiydi. Bu maçta da işleri çok zor olsa bile direnebileceklerini düşünüyorum. Açılan handikapların yüksek olması da bu tercihi seçmem de ciddi bir etken oldu. İzmir ekibi maç sonucunda 19 sayı fark yemez önerisinde bulunacağım.