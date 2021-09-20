Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup takımlarının katılımıyla Panathinakos'un eski başkanlarından Pavlos Giannakopoulos adına düzenlenen hazırlık turnuvası sonuçlandı. Finalde EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, ev sahibi Panathinaikos'a 80-74 mağlup oldu.

Yarı finallerde Anadolu Efes, Ulm'u elerken Panathinaikos ise Obradovic yönetimindeki Partizan'ı uzatma sonunda geçmeyi başarmıştı.

Final maçında Panathinaikos'un en etkili ismi geçtiğimiz sezona Galatasaray formasıyla başlayan Daryl Macon oldu. Macon, karşılaşmayı 13 sayı, 8 asist ile tamamladı.

Anadolu Efes'te ise geçtiğimiz sezonun EuroLeague MVP'si Vasilije Micic ve yarı final maçının en skoreri Rodrigue Beaubois 17'şer sayıyla öne çıktılar.