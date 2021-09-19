Turkish Airlines EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ın önemli ekipleri Panathinaikos'un eski başkanı Pavlos Giannakopoulos anısına düzenlenen turnuvada karşı karşıya geldiler. Son EuroLeague şampiyonu temsilcimiz Anadolu Efes, turnuvadaki ilk maçında EuroCup ekibi Ulm'u 88-69 mağlup ederek finale yükseldi.

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, 22 sayıyla en skorer isim olurken yeni transfer Filip Petrusev de 17 sayı, 8 ribaunt ile öne çıktı.

Panathinaikos ise efsane başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı uzatma sonunda 89-85 mağlup ederek Anadolu Efes'in finaldeki rakibi oldu.