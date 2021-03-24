Çeşitli proje ve uygulamalarıyla; “Anadolu’dan Yarınlara Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu”nda yer almayı başaran Anadolu Efes, bu karşılaşmada; dünya liderleri tarafından Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen ve 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekmek için #17 #HareketGeç formasıyla çıkacak.

Bu maç için özel olarak tasarlanan forma, herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağıracak. Ayrıca forma üzerinde yer alan QR kod da basketbolseverleri https://www.kureselamaclar.org/ adresine yönlendirecek. Anadolu Efes oyuncuları da #HareketeGeç mesajlı videolarıyla bu önemli harekete destek olacak.

Anadolu Grubu’nun sosyal kuruluşlarından biri olarak kuruluş misyonu itibarıyla bir sosyal sorumluluk projesi olan Anadolu Efes Spor Kulübü, toplumsal değer yaratan projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor.

Turkish Airlines EuroLeague’in normal sezonundaki son iç saha maçında Panathinaikos OPAP’ı 25 Mart 2021 Perşembe günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda ağırlayacak olan Anadolu Efes, bu karşılaşmaya çok özel bir formayla çıkacak.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na destek olmak için özel bir tasarım hazırlayan Anadolu Efes, 17 maddelik amaçlara dikkat çekecek. Forma üzerinde yer alan QR kod da https://www.kureselamaclar.org/ sayfasına yönlendirme yapacak. Anadolu Efes oyuncuları da farkındalığı artırmak için #HareketeGeç mesajlı videolarda yer alacak.

“Karşılaşmaya bu formalarla çıkacak olmaktan dolayı gururluyuz”

Böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için gururlu olduklarını söyleyen Anadolu Efes Spor Kulübü Pazarlama ve Kurumsal İlişkiler Müdürü Gökçe Dayı, duygularını ise şu şekilde ifade etti:

“Anadolu Efes Spor Kulübü olarak uzun süredir Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na dikkat çekmek ve bu önemli çalışmanın bir parçası olmak için projeler üretiyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü olarak biz de Anadolu Grubu gibi tüm faaliyetlerimizi, çevresel ve sosyal etkilerini de dikkate alarak yönetiyor, stratejilerimizi dünya ve insanlık için daha güzel bir gelecek hayalimiz doğrultusunda belirliyoruz.

#HareketeGeç mesajını simgeleyen formalarımızla herkesi sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmeye çağıracağız. Bize bu konudaki destekleri için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yetkililerine de çok teşekkür ederiz. Birlikte gerçekleştireceğimiz iletişim faaliyetleri ile bu konudaki farkındalığı güçlendireceğimize inanıyoruz.”

17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, forma üzerinde görünür olacak

17 numaralı Anadolu Efes formasının bir simge olacağı proje kapsamında yapılan tasarım sayesinde 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları da forma üzerinde görünür olacak.

Bu önemli forma; yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na tüm spor dünyasının dikkatini çekecek.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları:

1. Yoksulluğa son

2. Açlığa son

3. Sağlık ve kaliteli yaşam