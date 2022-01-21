(ÖZET) Anadolu Efes - Panathinaikos OPAP maç sonucu: 82-81

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague'in 22. haftasında Panathinaikos OPAP'ı konuk etti. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ve nefes kesen karşılaşmada gülen taraf Efes oldu. Ligin ilk yarısında Atina’da oynanan karşılaşmayı 69-95 kaybeden Ergin Ataman yönetimindeki temsilcimiz, son saniyede Adrien Moerman'ın üçlüğüyle Panathinaikos'u 82-81 mağlup etti, Yunan ekibinden rövanşı alarak 10. galibiyetini aldı. Panathinaikos ise 15. mağlubiyetini temsilcimiz karşısında aldı.









Maçtan dakikalar:

Efes, karşılaşmaya Larkin, Micic, Anderson, Moerman ve Dunston beşi çıkarken, Larkin’in iki üçlüğü ve Dunston’ın iki pota altı isabeti ile dördüncü dakikada 10-4’lük skoru yakaladı. Dunston ile temsilcimiz bir sayı daha bulurken, yedinci dakikadaki televizyon molasına 12-12 eşitlik ile girildi. Mola dönüşünde Micic ve Larkin ile 5-0’lık seri bulduk ve mücadelenin ilk 10 dakikasını 17-12 önde geçti. İkinci periyoda Pleiss ve Simon ikilisinin sayıları ile başladık ve 14. dakikaya 26-31 üstünlüğümüz ile girildi.

Micic ve Beaubois’nın sayıları ile 16. dakika Efes'in 33-30 üstünlüğü ile geçilirken, takip eden bir dakika içinde skor 33-36’ya gelince Ergin Ataman mola aldı. Mola sonrasında Efes, kalan bölümde Elijah ile 4, Micic ile 2 sayı buldu ve maçın ilk yarısını 39-42 geride tamamladı.

Lacivert Beyazlılar, ikinci yarıda ilk sayıları Micic’le bulurjen, Moerman’ın turnikesi ile 22. dakikada öne geçti: 45-44. Temsilcimiz, Dunston’ın sayıları ile 24. dakikada skor 48-46’ya geldikten sonra Moerman ve Simon da skora katkı verince 26. dakikayı 58-55 önde geçti.

Moerman’ın üçlüğünün ardından Dunston ve Micic ile birer pota altı isabeti buldu, Efes üçüncü çeyreği 65-62 önde tamamladı. Final periyoduna Beaubois ve Dunston’ın sayıları ile başlayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, 31. dakikada skoru 69-64’e getirdi. 33:30’da Larkin’in orta mesafeli isabeti ile skor 71-69’a gelirken, Micic’in turnikesi ile 34. dakikada temsilcimiz yeniden öne geçti: 73-71.

36. dakikada skor 73-76’ya geldikten sonra Micic’in şık asistini pota altında Moerman sayıya çevirdi ve maçın son 2:45 dakikasında fark bir sayıya indi: 75-76. Micic’in üç isabetli serbest atışı ile maçın son 1:30 dakikasına 78-78 eşitlik ile girildi. Efes, faul çizgisinde Dunston ile tek isabet bulurken 52 saniyeye skor 79-80'e geldi. Moerman’ın maçın son saniyesinde kaydettiği üç sayılık isabet ile Anadolu Efes, karşılaşmadan 82-81 galip ayrıldı.