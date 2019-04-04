Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 30. ve son hafta maçında sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı konuk edecek. Anadolu Efes ile Olimpia Milano, EuroLeague'de bugüne kadar 25 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 17 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İtalyan ekibi ise 8 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Olimpia Milano 81-80'lik skorla kazandı.

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve beIN SPORTS Haber ekranlarından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

Aldığı 19 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off’larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, sahasında formalite maçına çıkacak.

Ligde 14 galibiyetle 9. sırada bulunan AX Armani Exchange Olimpia Milan’ın ise play-off’a kalma şansı sürüyor.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Olimpia Milano ise 87.0 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de Adrien Moerman 12.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İtalyan temsilcisinde ise Mike James 19.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.