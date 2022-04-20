Anadolu Efes, Milano deplasmanında

THY Euroleague play-off turu ikinci maçında Anadolu Efes yarın TSİ 21.30'da Mediolanum Forum’da İtalya ekibi Olimpia Milano ile karşılaşacak. Serinin ilk mücadelesinde Efes, Milano'yu deplasmanda 64-48'lik skorla mağlup ederek 1-0 öne geçmiş ve saha avantajını ele geçirmişti. Seride 3 galibiyete ulaşan Final-Four'a yükselecek.

34. randevu

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, Euroleague'de bugüne kadar 33 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde lacivert-beyazlılar 21 kez parkeden galip ayrılırken, İtalyan temsilcisi ise 12 kez kazandı. Bu sezon iki takım arasında oynanan 3 müsabakada Efes 1 galibiyet aldı.

Avrupa'da 763. maç

Anadolu Efes, Olimpia Milano maçıyla birlikte Avrupa arenasındaki 763. maçına çıkacak. Bugüne kadar oynanan karşılaşmalarda Efes, 434 galibiyet ve 328 yenilgi aldı. Euroleague’de ise 515. mücadelesine çıkacak olan Anadolu Efes, 277 kez galip gelirken ve 237 kez de mağlup oldu.

Bu karşılaşmanın ardından seri İstanbul'a taşınacak. Serinin 3. karşılaşması salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.