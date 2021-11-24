Turkish Airlines EuroLeague'in 12. haftasında Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Temsilcilerimizin karşı karşıya geleceği mücadelede Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre'in durumu netleşmiş değil.

A Milli Erkek Basketbol Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçlarında görev yapacak Metecan Birsen ve Şehmus Hazer'in olmadığı Fenerbahçe'de Danilo Barthel'in de dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.

Baldır sakatlığı yaşayan ve tedavisi süren Dyshawn Pierre'in durumuna ise maç gününde karar verileceği aktarıldı.