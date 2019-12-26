Anadolu Efes-Maccabi FOX maçı şifresiz yayınlanacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Euroleague’nin 16. haftasında bugün İsrail temsilcisi Maccabi FOX’la karşılaşacak. Oynadıkları basketbolla THY Avrupa Ligi’nde bu sezonun en başarılı takımları arasında gösterilen Anadolu Efes ile Maccabi FOX, kozlarını İstanbul’da paylaşacak. Ligde geride kalan 15 haftada 12 galibiyet, 3 yenilgi alan Anadolu Efes, liderliğini geçen hafta kaybetti. Son maçında sahasında Rusya’nın CSKA Moskova takımına yenilen Lacivert-Beyazlılar, 12 galibiyete sahip İspanyol ekipleri Real Madrid ve Barcelona’nın arkasında averajla 3. sırada yer aldı.

İyi bir sezon geçiren ve İstanbul’a son 5 maçını kazanarak gelecek Maccabi FOX ise 4. sırada bulunuyor. İsrail ekibi bu sezon 15 maçta 11 galibiyet, 4 yenilgi aldı. Maccabi FOX, ligdeki son yenilgisini 22 Kasım’da Barcelona deplasmanında yaşadı.

Anadolu Efes - Maccabi Fox maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak maç beIN Sports Haber'den şifresiz naklen yayımlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Sadece birisi Milli Takım’da forma giyebilecek...

Anadolu Efes ile Maccabi FOX arasında oynanacak zorlu mücadelede iki takımın yıldız isimlerinin performansları merakla bekleniyor. A Milli Basketbol Takımı’nda forma giymek istediğini açıklayan ve Lacivert-Beyazlılar’da gösterdiği performansla beğeni toplayan Shane Larkin, İsrail ekibi karşısında Anadolu Efes’in yine en büyük kozu olacak.

A Milli Takım’da forma giyen ABD asıllı Scottie Wilbekin de Maccabi’nin en önemli ismi olarak ön plana çıkıyor. İki isim de bu sezon Euroleague’de gösterdikleri performansla takımlarını sırtlıyor. Larkin 20,6 sayı ortalamasıyla Efes’in en skorer ismi konumunda. Bu arada kurallar gereği milli takımlar sadece bir devşirme basketbolcuya kadrosunda yer verebiliyor. Milli takımın 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri kadrosuna, iki isimden birinin çağrılma ihtimali basketbol gündeminde yer alıyor.